Вчера в Астане ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО НК «КазМунайГаз» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря. Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр.

Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО НК «КазМунайГаз» с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта - ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».​

ЛУКОЙЛ подписал Соглашение о принципах по проекту «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в конце 2021 года и стал стратегическим партнером Республики Казахстан в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.

ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в Казахстане с 1995 года. Компания совместно с НК «КазМунайГаз» участвует в проектах Карачаганак, Тенгиз, Женис, Аль-Фараби, в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

В 2019 году ЛУКОЙЛ открыл в Алматинской области завод смазочных материалов. Предприятие производит 700 наименований масел, разработанных с применением инновационных молекулярных технологий и получивших одобрение ведущих мировых автопроизводителей.