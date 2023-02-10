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ЛУКОЙЛ и КазМунайГаз подписали соглашения по освоению участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" на шельфе Каспийского моря

10 февраля 2023, 17:45 327 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЛУКОЙЛ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: lukoil.ru

Фото: lukoil.ru

Вчера в Астане ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО НК «КазМунайГаз» заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря. Документы определяют права и обязанности недропользователя в рамках совместной деятельности по разработке участка недр.

Соглашения вступят в силу после завершения сделки купли-продажи между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО НК «КазМунайГаз» с целью закрепления паритетных долей в компании-операторе проекта - ТОО «Kalamkas-Khazar Operating».​

ЛУКОЙЛ подписал Соглашение о принципах по проекту «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в конце 2021 года и стал стратегическим партнером Республики Казахстан в освоении данного участка недр на шельфе Каспия.

ПАО «ЛУКОЙЛ» работает в Казахстане с 1995 года. Компания совместно с НК «КазМунайГаз» участвует в проектах Карачаганак, Тенгиз, Женис, Аль-Фараби, в нефтетранспортном проекте Каспийского трубопроводного консорциума, а также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

В 2019 году ЛУКОЙЛ открыл в Алматинской области завод смазочных материалов. Предприятие производит 700 наименований масел, разработанных с применением инновационных молекулярных технологий и получивших одобрение ведущих мировых автопроизводителей.

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Метки: ЛУКОЙЛ, КАЗАХСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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