Россия планирует в марте добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка", - сказал он.

"В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - добавил Новак.

Представитель Новака уточнил, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Как сообщил источник ТАСС в отрасли, сокращение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Он отмтил, что Россия приняла это решение самостоятельно, консультаций с ОПЕК+ не было.

"Решение было принято Россией в одностороннем порядке, консультаций с ОПЕК+ не было", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что механизм "ценового потолка" может повлиять на дефицит нефти и продукции в других отраслях.

"В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил Новак.

Россия считает, что механизм "ценового потолка" при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада, добавил он.

"В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в России введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку нефти отсылки к любым нелегитимным рестрикциям", - напомнил вице-премьер.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ, страны G7, ЕС и Австралия ввели "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. А с 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. Размер "потолка" был определен в размере $100 и $45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.