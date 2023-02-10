10 февраля в Уфе состоялась рабочая встреча руководства АО «БЭСК» и компании ОАО «МРСК Урала». Гости посетили несколько высокотехнологичных объектов башкирских энергетиков, включая Центр управления сетями ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго», являющийся составной частью модернизированного с применением элементов Smart Grid электросетевого комплекса башкирской столицы. Директор ПО «УГЭС» Ильдар Башмаков подробно рассказал о координации и управлении «умными сетями» г.Уфы, системе оперативно-диспетчерского управления и продемонстрировал функционал современного оборудования ЦУС.

На состоявшемся затем совещании председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин и руководители структурных подразделений рассказали о созданной в компании ERP-системе, развитии информационных технологий, в том числе применении технологий Big Data и искусственного интеллекта для выявления коммерческих потерь электроэнергии, принципами работы контактного центра ООО «Башкирэнерго».

Кроме того, гости посетили Центр обработки данных ООО «Башкирэнерго», который входит в тройку самых крупных на территории Республики Башкортостан. В завершение деловой программы делегация уральских сетевиков во главе с генеральным директором ОАО «МРСК Урала» Александром Пятигором совершила поездку на Уфимский трансформаторный завод электротехнического холдинга ERSO, где ознакомилась с производством предприятия.

На снимке: делегация ОАО «МРСК Урала» в Центре обработки данных ООО «Башкирэнерго».