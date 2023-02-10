В Усть-Ордынском построят поликлинику для детей

В Иркутской области построят детскую поликлинику на 150 посещений в смену в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский района, сообщает RosTender.info. Учреждение откроется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до первого марта, на подведение итогов выделят два дня. Начальная цена контракта – 393,1 млн рублей.

Победитель выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и выполнит работы по строительству объекта. Поликлиника будет готова к концу февраля 2025 года. Она будет расположена по адресу улица Ербанова, дом 30А.