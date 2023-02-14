Портфель контрактов созданного Минстроем России ФАУ "Роскапстрой" - единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета - по восстановлению новых территорий РФ, в частности, в ДНР, Мелитополе, Мариуполе и Волновахе, превышает 120 млрд рублей. Такие данные привела глава ФАУ Юлия Максимова на Сибирской строительной неделе в Новосибирске.

"Портфель контрактов в настоящее время составляет более 120 млрд рублей", - говорится в презентации, которую представила Максимова.

Организация занимается восстановлением объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, занимается возведением жилья, обработкой и захоронением ТКО в ЛНР, ДНР и на других территориях. В беседе с ТАСС Максимова пояснила, что основные объекты восстановления - Мариуполь и Волноваха, уровень повреждения инфраструктуры там приближается к 85%. В Мариуполе у ФАУ "Роскапстрой" более 1,7 тыс. объектов восстановления, в Волновахе 143 объекта находятся в работе, в Мелитополе сданы 149 объектов.

Учреждение также выступает оператором по возведению многоквартирных домов, на новых территориях это порядка 45 тыс. кв. м. Дочернее предприятие ФАУ "Роскапстрой" - ООО "РКС-НР". Оно является генподрядчиков ремонтно-восстановительных работ и занимается координацией работы более 30 тыс. специалистов.