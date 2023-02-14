Кабельный завод «Спецкабель» присоединился к национальному проекту «Производительность труда», который направлен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Нацпроект организован Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда под патронажем Минэкономразвития РФ.

В рамках нацпроекта кабельный завод «Спецкабель» получит возможность воспользоваться адресной поддержкой для повышения производительности труда и увеличения объема выпускаемой продукции. Также участие в проекте предполагает получение квалифицированной помощи экспертов по устранению неэффективности производственного процесса. В результате уже через три года 80% сотрудников предприятия будут владеть инструментами бережливого производства, при этом кратно вырастет выпуск продукции на имеющихся мощностях и повысится продуктивность персонала.

«Мы уверены, что участие в нацпроекте позволит нам разработать качественный подход к оптимизации производственных процессов, которые станут эффективнее, быстрее, проще и дешевле», – сообщил коммерческий директор НПП «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется в стране с 2019 года и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.