Инвестиционная программа РЖД в 2023 году планируется в объеме 1,1 трлн руб., заявил первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Андрей Белоусов в среду в ходе заседания правления холдинга.

«Планируется, что инвестиционная программа РЖД в 2023 году достигнет рекордного уровня 1,1 трлн руб. Это почти на четверть больше, чем в 2022 году», – сказал А. Белоусов.

Ранее первый замглавы РЖД Вадим Михайлов сообщал, что уровень инвестиционной программы РЖД в 2024–2025 гг. может составить 1,2–1,3 трлн руб. В начале ноября 2022 года правительство РФ утвердило инвестиционную программу РЖД на 2023 год в 1 трлн 70 млрд руб.

А. Белоусов в ходе заседания отметил, что, несмотря на санкционное давление, РЖД справились с масштабными вызовами и показали достойные результаты.

«Хочу отметить, что, без преувеличения, 2022 год стал, наверное, самым экстремальным за всю современную историю Российских железных дорог. Не секрет, что в стратегии наших противников был расчет на полное обрушение транспортно-логистического комплекса страны в связи с организованной блокадой и санкциями за работу с российскими транспортными компаниями. Было сделано все, чтобы парализовать грузовое и пассажирское сообщение России. Однако эти планы не свершились. Компания РЖД справилась с масштабными вызовами и показала достойные результаты», – отметил А. Белоусов.

По его словам, компания продемонстрировала исторический рекорд по выручке от перевозок (более 2 трлн руб., на 15,3% выше уровня 2021 года) и инвестиционной программе (более 870 млрд руб., на 24% больше, чем годом ранее).

А. Белоусов также отметил, что провозная способность Восточного полигона выросла до 158 млн т. «Это почти на 10% выше показателя 2021 года», – указал он. Вместе с тем, по его словам, практически достигнуты допандемийные значения по погрузке и пассажиропотоку.