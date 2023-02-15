Объявлен конкурс на строительство школы в Бузулуке

В Бузулуке Оренбургской области построят школу на 825 учащихся, сообщает RosTender.info. Строительство пройдет в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование».

Помимо учебных кабинетов, для учеников в учреждении будет предусмотрено два спортзала, тренажерный зал, мастерские, библиотека. Для группы продленного дня будут выделены помещения спальни-игровой.

Подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ и возведением здания, определят по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до второго марта. На подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат контракт на 1,2 млрд рублей.

Строительство здания школы завершится во второй половине ноября 2024 года. Работы будут профинансированы из средств федерального, областного и местного бюджетов.