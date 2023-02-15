 

Объявлен конкурс на строительство школы в Бузулуке

15 февраля 2023, 15:15 346 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Бузулуке Оренбургской области построят школу на 825 учащихся, сообщает RosTender.info. Строительство пройдет в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование».

Помимо учебных кабинетов, для учеников в учреждении будет предусмотрено два спортзала, тренажерный зал, мастерские, библиотека. Для группы продленного дня будут выделены помещения спальни-игровой.

Подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ и возведением здания, определят по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до второго марта. На подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат контракт на 1,2 млрд рублей.

Строительство здания школы завершится во второй половине ноября 2024 года. Работы будут профинансированы из средств федерального, областного и местного бюджетов.

 

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно