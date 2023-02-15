В ходе рабочей поездки по регионам Дальневосточного федерального округа заместитель руководителя Росавтодора Андрей Самарьянов проинспектировал работы на участках подведомственных дорог.

В прошлом году более 60 км трассы «Лена» в Республике Саха (Якутия) и Амурской области были переведены в асфальтобетон. Работы по ликвидации грунтовых разрывов продолжаются.

Так, на участке ремонта км 258 – км 268, проходящем по территории Амурской области, взамен гравийно-щебеночного уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, предварительно укрепив основание дороги щебнем. Еще семь гравийно-щебеночных разрывов устранили на участках трассы «Лена» в Якутии, из них пять – в рамках работ по капремонту.

Андрей Самарьянов осмотрел участок трассы «Лена», проходящий через сложный и затяжной перевал в Нерюнгринском районе Якутии (км 268 – км 284). В ходе ремонта в ближайшее время здесь планируют провести работы по спрямлению радиусов и ликвидации ненормативных продольных уклонов земляного полотна, а также уложить двуслойное асфальтобетонное покрытие. Это позволит значительно упростить прохождение транзитного транспорта в зимний период.

На двух участках капремонта со 133-го по 151-й км, расположенных в Тындинском районе Амурской области, для армирования дорожной одежды специалисты применили здесь георешетку, позволяющую значительно усилить несущую способность основания и уменьшить расход щебеночно-песчаной смеси. На этих отрезках в 2024 году будет ликвидирован переходный тип покрытия, что станет еще одним шагом на пути к полному переводу федеральной трассы А-360 «Лена» в асфальтобетон.

Также заместитель главы Росавтодора посетил производственную площадку подрядной организации, где осуществляется монтаж асфальтобетонного завода и заготовка инертных материалов на дробильно-сортировочных комплексах, а затем ознакомился с результатами реконструкции участка трассы «Лена» на км 165 – км 172 в Амурской области. На отрезке длиной 2,6 км дорога имеет две полосы движения, на 4,2 км ‒ четыре. Также на данном участке был реконструирован мост через реку Тынду и путепровод через железнодорожные пути. На примыканиях построены переходно-скоростные полосы общей протяженностью 650 м. Для обеспечения безопасности дорожного движения дорожники построили тротуары, а транспортные потоки встречных направлений движения разделили металлическим барьерным ограждением. Кроме того, на участке установили 11 светофорных объектов и двухстороннее стационарное электроосвещение протяженностью 4,4 км.

Что касается участка с 38-го по 58-й км в Тындинском районе Амурской области, то на нем в рамках реконструкции запланировано спрямление, а также строительство четырех мостов. Частично трасса будет проходить по новому направлению в обход Соловьевска. В прошлом году на 80 % были выполнены работы по возведению земляного полотна, на трех мостах смонтированы пролетные строения. В этом году дорожники выполнят устройство дорожной одежды на всем участке реконструкции.

В третий день поездки Андрей Самарьянов проинспектировал региональный объект строительства ‒ мост через реку Зею. Работы на нем стартовали в июне 2020 года. Общая протяженность объекта составляет 10,2 км, из них мостовая часть – 1 933 м. Основой перехода служат 26 опор. Движение на новом мосту будет организовано по двум полосам.

Строительство такого масштабного объекта было обусловлено увеличением интенсивности движения транспорта и необходимостью проведения капитального ремонта действующего моста, который был построен еще в 1981 году. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60 % и позволит амурчанам с комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой. Пропускная способность моста достигнет 14 тыс. автомобилей в сутки. Завершить строительство планируют в 2023 году.

Также Андрей Самарьянов проехал по федеральной трассе Р-297 «Амур», где осмотрел участки капитального ремонта км 794 – км 806 и км 863 – км 873. В 2022-м были введены 6,3 км первого отрезка, а в этом году дорожники выполнят работы по устройству дорожной одежды.

Работы на втором ‒ 10-километровом ‒ участке были начаты в прошлом году. Уже введены в эксплуатацию 9,7 км. В этом году дорожники проведут капремонт мостовых сооружений на отрезке. Благодаря проведенным работам на обоих участках повысится безопасность дорожного движения, в том числе для транзитного транспорта.

*** Федеральная трасса А-360 «Лена» соединяет автомобильную дорогу Р-297 «Амур» Чита ‒ Хабаровск с населенными пунктами Республики Саха (Якутия), проходит через города Тында, Нерюнгри и Алдан. Является важнейшей транспортной артерией, так как по ней осуществляются перевозки промышленных грузов от Транссибирской железнодорожной магистрали (станция Невер) и Байкало-Амурской магистрали (станция Тында) в Республику Саха (Якутия).