В Упорово увеличат мощность станции водоподготовки

В селе Упорово Тюменской области реконструируют станцию водоподготовки и построят сети водоснабжения, сообщает RosTender.info.
Мощность станции водоподготовки увеличат до 1200 м3 в сутки. Мероприятия пройдут по проектной документации, разработанной ООО «Проектно-конструкторская фирма «Водоканалпроект». Работы завершатся в начале апреля 2024 года.
Комитет жилищно-коммунальной политики администрации Упоровского муниципального района определит подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 21 февраля, на подведение итогов выделят шесть дней. Начальная цена контракта – 727 млн рублей.
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