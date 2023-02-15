В Упорово увеличат мощность станции водоподготовки

В селе Упорово Тюменской области реконструируют станцию водоподготовки и построят сети водоснабжения, сообщает RosTender.info.

Мощность станции водоподготовки увеличат до 1200 м3 в сутки. Мероприятия пройдут по проектной документации, разработанной ООО «Проектно-конструкторская фирма «Водоканалпроект». Работы завершатся в начале апреля 2024 года.

Комитет жилищно-коммунальной политики администрации Упоровского муниципального района определит подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 21 февраля, на подведение итогов выделят шесть дней. Начальная цена контракта – 727 млн рублей.