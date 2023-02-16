Компания «Волкос» получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для реализации проекта по освоению месторождения россыпного золота в Чаунском муниципальном районе Чукотского автономного округа. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, ежегодно оно сможет производить более 20 кг золотосодержащего концентрата. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объем инвестиций составит 137,1 млн рублей, средства будут направлены на закупку техники, оборудования и строительство модульных зданий.

«Для запуска золотодобывающего предприятия будут приобретены бульдозеры, погрузчики, полуприцепы, вахтовый автобус, седельный тягач, топливозаправщик, дизельные электростанции, насосные станции и промывочный прибор бочечно-шлюзового типа. Кроме того, построим модульные здания для хранения оборудования, техники и инструментов. К добыче планируется приступить в 2024 году. Золотосодержащий концентрат, объемы производства которого составят свыше 20 кг в год, будет сбываться на российские аффинажные заводы», - сообщил генеральный директор ООО «Волкос» Евгений Костенко.

«В рамках соглашения с КРДВ на новом предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников. Сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы позволят резиденту сэкономить более 31,7 млн рублей за 10 лет. Средства компания планирует реинвестировать в развитие бизнеса и обеспечение конкурентного уровня зарплат. Помимо этого, режим СПВ дает возможность не платить налоги на прибыль, землю и имущество первые пять лет. В комплексе меры поддержки помогут инвестору создать устойчивое предприятие в ключевой для Чукотки отрасли, чтобы добывать необходимые стране ресурсы. Для нас важен проект каждого резидента, мы работаем над тем, чтобы бизнесу в регионе было комфортно, чтобы число предприятий, действующих в условиях преференциальных режимов, росло, вместе с этим развивалась экономика, социальная сфера», - отметил заместитель директора КРДВ Чукотка Павел Бакулин.

«Горнодобывающая промышленность является одной из важнейших отраслей экономики Чукотки. Как правило, большая часть валового регионального продукта приходится на нее. Запуск еще одного золотодобывающего предприятия поспособствует созданию благоприятных условий для развития обрабатывающих производственных мощностей, а также позволит увеличить приток инвестиций в регион», - отметила Первый Заместитель Губернатора – начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского АО Алеся Калинова.

В Чукотском автономном округе одновременно действуют три преференциальных режима – территория опережающего развития (ТОР) «Чукотка», СПВ и Арктическая зона РФ (АЗРФ). 94 резидента преференциальных режимов по соглашениям с КРДВ инвестировали в экономику региона 100 млрд рублей, создав более 3 тыс. рабочих мест. Благодаря механизмам государственной поддержки в работу запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта, прочих.