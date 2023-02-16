Авиастроительные компании Ростеха – ОАК и «Вертолеты России» – подписали контракты на производство гражданских самолетов и вертолетов, которые будут поставлены эксплуатантам посредством лизинговых компаний. До конца 2025 года «Аэрофлот» получит 63 лайнера, в том числе новейшие МС-21 и SSJ-NEW. Еще 8 импортозамещенных «Суперджетов» планируется изготовить для авиакомпании «Аврора» в 2024-2026 годах. Кроме того, в течение трех лет перевозчикам будут переданы 107 вертолетов.

Распоряжения, которыми утверждаются паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов, подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Как подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены.

В рамках контрактов в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. В те же сроки 17 российским авиакомпаниям будет передано 86 винтокрылых машин Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1, которые будут изготовлены на предприятиях входящего в Госкорпорацию холдинга «Вертолеты России». В свою очередь, дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» в 2024-2026 годах получит 8 единиц SSJ-NEW, а также 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3.

«На российский авиапром легла масштабная задача – в короткие сроки развернуть производство и обеспечить авиакомпании современными самолетами и вертолетами. По поручению президента России Владимира Путина проделана большая работа с Министерством промышленности и торговли РФ, другими профильными ведомствами. Для скорейшего достижения результатов почти на два года сдвинуты «влево» основные мероприятия по импортозамещению, чтобы российские перевозчики уже в ближайшее время начали получать отечественные суда взамен «боингов» и «эйрбасов». Подписание контрактов позволяет развернуть полномасштабное производство необходимых машин, соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, «Вертолетов России» и других компаний, участвующих в кооперации», – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы. Аэродинамическое совершенство самолета достигается с помощью крыла большего удлинения из композиционных материалов. Применяемые на нем двигатели ПД-14 отличаются низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ.

SSJ-NEW – импортозамещенная версия регионального самолета нового поколения Superjet. Самолеты этого семейства объединяют в себе новейшие технологии в области авиастроения и предлагают пассажирам комфорт, сопоставимый с салонами магистральных лайнеров, значительные экономические преимущества перевозчикам, удобство для экипажа и максимальную экологическую безопасность для окружающей среды.