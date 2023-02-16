Это личный вклад каждого из нас
Фонд капитального строительства и реконструкции до конца года объявит тендеры на строительство нескольких медицинских учреждений в Санкт-Петербурге и Сестрорецке , сообщает RosTender.info.
По улице Авангардной в Санкт-Петербурге построят сразу два учреждения – детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек и здание высокотехнологического медицинского корпуса больницы № 15. На работы выделят 7,4 млрд рублей и 10,2 млрд рублей соответственно.
Также на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей, построят поликлинику для взрослых. На нее выделят 1,3 млрд рублей.
По улице Борисова в городе Сестрорецке откроется многопрофильный лечебно-диагностический корпус Городской больницы № 40 Курортного района. На его проектирование и строительство выделят 11,4 млрд рублей.
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