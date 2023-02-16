Фонд капитального строительства и реконструкции до конца года объявит тендеры на строительство нескольких медицинских учреждений в Санкт-Петербурге и Сестрорецке , сообщает RosTender.info.

По улице Авангардной в Санкт-Петербурге построят сразу два учреждения – детский центр хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек и здание высокотехнологического медицинского корпуса больницы № 15. На работы выделят 7,4 млрд рублей и 10,2 млрд рублей соответственно.

Также на территории, ограниченной проспектом Маршала Блюхера, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей, построят поликлинику для взрослых. На нее выделят 1,3 млрд рублей.

По улице Борисова в городе Сестрорецке откроется многопрофильный лечебно-диагностический корпус Городской больницы № 40 Курортного района. На его проектирование и строительство выделят 11,4 млрд рублей.