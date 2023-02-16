Тульская «Опора Инжиниринг», входящая в «БЛ Групп», завершила модернизацию производства и в 1,5 раза увеличила мощности по выпуску опор и мачт, которые используются для наружного освещения и линий связи. Инвестиции в обновление завода превысили 170 млн рублей, из них 135,6 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

На средства займа ФРП предприятие закупило высокотехнологичный листогибочный пресс и организовало на нем серийный выпуск металлических опор и мачт для размещения систем наружного освещения, конструкций рекламных щитов и подвеса кабелей линии связи.

Благодаря новому оборудованию «Опора Инжиниринг» на своем заводе в Тульской области увеличила производственные мощности по выпуску продукции в 1,5 раза – до 45 тысяч единиц в год.

«Раньше в период сезонного спроса нам не хватало мощностей имеющегося оборудования для удовлетворения спроса всех клиентов. Благодаря льготному займу ФРП мы оперативно купили и установили новый листогибочный пресс. С его помощью объем производства возрастет в 1,5 раза. Кроме того, мы наладили выпуск новой для себя продукции – опор с круглоконической геометрией ствола. Это привнесет разнообразие форм в новые проекты освещения городских пространств и автомобильных трасс», – рассказал директор ООО «Опора Инжиниринг» Александр Верясов.

Первые партии опор, произведенные на новом оборудовании, компания поставит для реконструкции федеральных дорог М-4 «Дон», М-5 «Урал» и строительства скоростной автодороги М-12 «Восток».

Ранее с помощью займа ФРП в размере 56,4 млн рублей другой заемщик Фонда из «БЛ Групп» – крупнейший в России завод по выпуску светотехнической продукции «Светотехника» – запустил в Тверской области дополнительное производство алюминиевых деталей для светильников. Благодаря этому мощности завода по изготовлению комплектующих выросли на 15%.