Томскавтодор заключил с АО «Автодорстрой» контракт стоимостью 5,5 млрд рублей на строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо в Томске на участке 0 ‑ 5 км.

На первый этап строительства Малого транспортного кольца (МТК) Томская область получила федеральный бюджетный кредит в размере 2,44 млрд рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель, сегмент МТК протяженностью 4,14 км пройдет от транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м километре до первого километра автодороги Томск ‑ Мирный ‑ Межениновка. Магистральная городская дорога будет включать три транспортные развязки: в одном уровне — на пересечении с Коларовским трактом, в разных уровнях — на пересечении с улицами Тихая и Богдана Хмельницкого, а также разворотную петлю. Проезжая часть объекта будет иметь четыре полосы движения.

«Строительство МТК позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в южных районах областного центра и населенных пунктах Томского района, обеспечит транспортную доступность районов комплексного жилищного строительства общей площадью более миллиона квадратных метров, — отметил Николай Руппель. — Пропускная способность в границах проектирования увеличится с 2 до 28 тысяч автомобилей в сутки».

Завершить строительство МТК по условиям контракта подрядная организация должна в августе 2026 года. В настоящее время подрядчик разрабатывает проект производства работ, в котором будут определены этапы и сроки выполнения работ.

АО «Автодорстрой» не первый год принимает участие в дорожных программах Томской области. В 2020-2022 годах дорожники реконструировали трассу Камаевка – Асино – Первомайское. В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты компании привели в нормативное состояние участки автодорог Каргала ‑ Бакчар, Река Обь ‑ Мельниково, Мельниково – Кожевниково ‑ Изовка, а также приступили к реконструкции пяти километров трассы Могильный-Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок на участке 35 ‑ 40 км.

В дальнейшей перспективе Малое транспортное кольцо должно обеспечить юго-восточный обход Томска.