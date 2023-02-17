В Черепанове построят детскую школу искусств за 257 млн

В Новосибирской области построят здание для детской школы искусств в городе Черепаново, сообщает RosTender.info.

Учреждение будет находиться по адресу улица Пролетарская, 77А. Здесь будут обучать детей живописи, скульптуре, декоративно-прикладному искусству, музыке и хореографии. Школа будет работать пять дней в неделю, она рассчитана на 220 мест.

Выполнением подрядных работ займется победитель тендера. Прием заявок на участие открыт до 28 февраля, начальная цена контракта – 257 млн рублей. Победитель будет известен второго марта. Ожидается, что работы завершатся к концу 2024 года.