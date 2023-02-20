ООО "Сарансккабель-Оптика" провело 8-ю международную научно-техническую конференцию потребителей и дилеров продукции. Работа продолжалась два дня – 16 и 17 февраля, и дни эти были насыщенными и плодотворными!

Почти 100 участников, 59 предприятий, 27 городов и 4 страны – год от года конференция становится все популярнее, гости приезжают, чтобы познакомиться с производством и людьми, обсудить накопившиеся вопросы, провести деловые переговоры, определить перспективы сотрудничества.

В этом году темой конференции стала философия Группы Компаний "Оптикэнерго": "Принцип ИДИ - реальный инструмент развития в действии". ИДИ - аббревиатура начальных букв в словах инновация, диверсификация, импортозамещение. Именно в них заключается идея развития ГК "Оптикэнерго", и "Сарансккабель-Оптика" демонстрирует реализацию этого принципа в деле, постепенно все больше диверсифицируя свое производство. Сегодня предприятие выпускает не только волоконно-оптические кабели и оптические грозотросы, но и провода АС, круглые и плоскоовальные алюминиевые трубки, а также LAN-кабели.

В первый день конференции, 16 февраля, по традиции, состоялась экскурсия по промышленным предприятиям ГК "Оптикэнерго" и заседание с докладами по актуальным вопросам.

Перед собравшимися выступила генеральный директор международной ассоциации "Электрокабель" Н.В. Сахарова с информацией о современной динамике кабельного рынка, коммерческий директор АО "Оптиковолоконные Системы" А.В. Макаркин, рассказавший о перспективах развития производства отечественного оптического волокна, представитель ООО СУПР Р.Н. Авдошкин с докладом "Тенденции развития современных СКС. Особенности российского рынка", А.М. Галкин, директор направления центра стратегического планирования ПАО "Ростелеком" с докладом "Магистральные сети с применением современных волокон", а также сотрудники предприятий Группы Компаний "Оптикэнерго", рассказавшие о последних новинках производства, а также о том, как компании работают в условиях санкций и возникших сложностей с материалами и логистикой.

Дружеская атмосфера в зале способствовала дискуссии, конечно же, больше всего вопросов вызвала тема производства отечественного волокна и волоконно-оптических кабелей из него. Обсуждения закончились вечером, а 17 февраля участники перешли к решению практических вопросов.