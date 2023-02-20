Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех модернизировал систему фото- и видеомониторинга, предназначенную для оснащения подводных аппаратов. Вес камерной установки был уменьшен в 5 раз, а габариты – в 2 раза. Это позволило продлить работу аккумуляторной батареи и увеличить угол поля зрения в воде на 15%. Обновленную систему холдинг представил руководству МЧС России на конференции, посвященной Арктике.

Оборудование обеспечивает подсветку и фиксацию окружающей обстановки в ходе научных исследований, геологической разведки на шельфе, антитеррористических и спасательных операций на глубине. В состав системы входит камерная установка, высокоэффективные глубоководные светодиодные светильники, а также блок индикации и управления.

Камера и светильники защищены герметичными корпусами и способны работать на глубине до 1000 м. В системе реализованы управление световым потоком в зависимости от прозрачности воды и импульсный режим съемки для повышения качества изображения и уменьшения энергопотребления. На автономные необитаемые аппараты при необходимости могут быть установлены светильники и камера с рабочими глубинами до 3000 м.

Оборудование разработано и изготовлено специалистами НИИ телевидения (входит в «Росэлектронику»).

«Применение системы фото- и видеомониторинга помогает водолазам выполнять свои задачи более эффективно, а главное – более безопасно. Оборудование позволяет контролировать выполнение поисково-спасательных и других работ, а анализ собранных материалов будет способствовать повышению профессиональных навыков водолазов», – рассказал генеральный директор НИИ телевидения Василий Попов.

Модернизированная система была продемонстрирована в рамках международной научно-практической конференции «Аварийно-спасательные и водолазные работы в условиях Арктики», организованной в рамках Фестиваля водолазных профессий «Русский лед-2023» на базе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» в Вологодской области.

Система была представлена в составе буксировщика водолазов «Фактор», изготовленного по заказу Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. При массе 29 кг он способен буксировать до 2 тонн груза и развивать скорость до 3,5 узлов. Аппарат применяется в ходе поисково-спасательных работ, при составлении донных карт, разминировании, проведении антитеррористических операций, а также для обучения водолазов.