Конкурсные процедуры начаты в Вологде по выбору подрядчика на строительство Некрасовского моста - одного из крупнейших инфраструктурных проектов Вологодской области. Строительство оценивается в 5,9 млрд рублей, необходимые средства зарезервированы в региональном бюджете, завершение стройки запланировано на 2026 год, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"17 февраля начались конкурсные процедуры по выбору подрядчика на строительство Некрасовского моста в Вологде в створе улицы Некрасова и подходов к нему. Общий объем инвестиций - 5,9 млрд рублей. Необходимые средства в областном бюджете в полном объеме предусмотрены. Подписание контракта планируется в конце марта текущего года. Все работы будут выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил губернатор в своем телеграм-канале, подача заявок продлится до 9 марта, контракт подпишут в конце марта, после чего подрядная организация сразу приступит к работе. Завершение строительства планируется в 2026 году. "Мост в створе улицы Некрасова - это важная часть малого транспортного кольца. Проект поддержал президент РФ. Мост позволит разгрузить центр областной столицы и перераспределить транспортные потоки", - отметил Кувшинников.

Как пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов, в конкурсную закупку включены непосредственно строительство объекта, а также археологические работы и археологическое сопровождение. Предположительно в апреле планируется приступить к археологическим раскопкам. Они потребуются на участках левого и правого берегов реки Вологды, а также от развязки Белозерского шоссе до участка в районе улицы Бурмагиных. Все эти территории являются исторической частью Вологды.

Некрасовский мост запланирован четырехполосным. С одной стороны реки к нему будет возведен подъезд по улице Некрасова, с другой - выход на Белозерское шоссе. Протяженность пролета над рекой - 242 м, а всего объекта с учетом съездов - 3,1 км. Построить мост, который соединит центральную и заречную часть города, планируется в 2023-2026 годах. "Этот проект позволит разгрузить существующие инженерные сооружения - Октябрьский мост и мост 800-летия. Также он в целом перераспределит и упорядочит транспортные потоки. А в перспективе Некрасовский мост станет важнейшей частью Малого транспортного кольца - президентского проекта, который позволит водителям перемещаться из одного конца города в другой, минуя центр", - привела пресс-служба слова мэра.