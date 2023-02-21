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Высококачественные компаунды для производства изоляции автомобильных проводов, кабелей низкого и среднего напряжения, не распространяющих горение кабелей специального назначения

21 февраля 2023, 09:00 147 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
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Компания XO Trade Inc. была создана в 2020 году в г. Колумбус, штат Огайо, США, известным итальянским производителем кабельных компаундов – компанией Mixer SpA – для обслуживания североамериканского кабельного рынка. Используя 26-летний опыт компании Mixer SpA в области разработки технологий и продуктов, компания XO Trade Inc. предлагает потребителям высококачественные изоляционные компаунды для автомобильных проводов, кабелей низкого и среднего напряжения, специальных гибких и не распространяющих горение кабелей.

«Визитной карточкой» компании XO Trade Inc. являются инновации, ценность и качество – всё это благодаря сочетанию знаний и истории компании Mixer SpA с наличием местного персонала, местного производства и склада на месте производства. Ассортимент выпускаемой компанией XO Trade Inc. продукции включает компаунды, специально разработанные для автомобильных проводов первичной цепи, отвечающие требованиям последних стандартов ISO и SAE для рассчитанных на температуру 125°C высококачественных компаундов, используемых в автомобильных проводах, кабелях низкого и среднего напряжения и не распространяющих горение кабелях. Кроме того, компания XO Trade Inc. предлагает признанные UL компаунды для кабелей типа SIS и AWM, которые пригодны для непосредственного использования, без необходимости длительного тестирования и сертификации.

Ассортимент компании XO Trade Inc. также включает изоляционные компаунды для кабелей среднего напряжения, произведенные в Италии, которые соответствуют требованиям стандартов IEC, ICEA и UL для кабелей на напряжение до 95 кВ. Дополнительные области применения включают провода и кабели для морских и прибрежных установок, панелей солнечных батарей, железнодорожного подвижного состава и горнодобывающего оборудования.

Команда ученых и инженеров компании XO Trade Inc. создаёт экономически эффективные и высококачественные кабельные компаунды, стараясь предвидеть требования рынка, постоянно сотрудничая со своими клиентами и оказывая им всестороннюю техническую помощь.

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Метки: Mixer SpA, XO Trade, КОМПАУНДЫ
Отрасль: Материалы для КПП 

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