ОАО "МРСК Урала" (работает под брендом "Россети Урал") планирует приобрести электросетевые активы компании "Фортум" в Озерске Челябинской области, стоимость сделки оценивается в 250 млн рублей. Соответствующее решение одобрил совет директоров "МРСК Урала", говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Одобрить решение о совершении ОАО "МРСК Урала" сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии - объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО "Фортум". <…> Цена сделки: 250 млн рублей, в том числе НДС 20%", - указывается в сообщении.

В частности, компания намерена приобрести движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является передача и распределение электроэнергии, указывается в сообщении. Для совершения сделки "МРСК Урала" должна получить разрешение правительственной комиссии.

В пресс-службе "Россети Урал" сообщили ТАСС, что компания рассчитывает завершить сделку после прохождения всех необходимых процедур согласования и одобрения. "Намерения компании в части приобретения электросетевых активов являются частью реализации государственной задачи по консолидации электросетевых активов в соответствии с Энергетической стратегией страны на период до 2035 года", - отметили там.

Кроме того, консолидация электросетевых активов позволит оптимизировать производственные процессы, обеспечит одновременное формирование и согласование планов развития энергосистемы и коммунальной энергетики муниципальных образований. Также она позволит своевременно принимать меры по изменению конфигурации сетей и вводу новых мощностей, подчеркнули в "Россети Урал".

О "МРСК Урала"

"Россети Урал" - открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ОАО "МРСК Урала") - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности - 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА.

О компании "Фортум"

Компания "Фортум" осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входят семь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и Башкортостане. На сайте компании указывается, что суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электрической энергии составляет 4 672 МВт, совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии - 7 613 МВт.

В 2022 году финский Fortum, владеющий 94,88% в компании "Фортум", сообщил об уходе с российского рынка. В качестве приоритетного пути реализации этого решения рассматривается потенциальная продажа активов в России.