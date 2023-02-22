В 2022 году четыре компании со статусом резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыли свободные таможенные зоны и стали получать преимущества на ввоз зарубежных товаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы могут получать льготы в виде нулевых ставок налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе зарубежных товаров. Право на такую преференцию появляется после выдачи разрешения Федеральной таможенной службы на применение процедуры свободной таможенной зоны и открытия на своих площадях зоны таможенного контроля. В 2022 году этим правом воспользовались четыре компании. Один из резидентов организовал сразу две зоны таможенного контроля. Всего за три квартала прошлого года объем льгот по уплате таможенных платежей в ОЭЗ “Технополис Москва” составил 84,9 миллиона рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

В частности, преференциями воспользовалась компания «Руслет», которая занимается проектированием и строительством канатных дорог, оборудованием парков развлечений и пассажирского транспорта. Также льготы получили высокотехнологичная инжиниринговая компания НПО «Композит», создающая современные композиционные материалы для беспилотных летательных аппаратов, автомобильной, аэрокосмической, судовой и робототехнической отраслей промышленности, «Электромобили Мануфэкчуринг рус», которая готовится к запуску завода по производству инновационных электрогрузомобилей, и «Мезоформула» – это предприятие разрабатывает и производит инновационные препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии под брендом Mesopharm.

«Зона таможенного контроля необходима предприятиям для беспошлинного ввоза оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья с применением процедуры свободной таможенной зоны. Поэтому преференции, которые обеспечивает статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва”, являются востребованным механизмом господдержки бизнеса», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» оборудованы две зоны таможенного контроля: в электротехническом цехе и цехе металлообработки общей площадью более 800 квадратных метров.

«Всего будет установлено около 30 единиц импортного оборудования, включая участки производства электродвигателей. Нулевые ставки пошлин и НДС снизят затраты на оборудование примерно на 30 процентов. Предполагаемая экономия составит почти 150 миллионов рублей. При этом в целом производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих», – прокомментировал генеральный директор «Электромобили Мануфакчуринг рус» Илья Рашкин.

Предприятиям, планирующим отрыть зону таможенного контроля, управляющая компания ОЭЗ «Технополис Москва» оказывает консультативную и организационную поддержку. Как правило, с момента предоставления резидентом всех исходных данных до получения разрешения от ФТС проходит менее четырех месяцев.

Как пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев, процедура свободной таможенной зоны предусматривает, что ввезенная резидентом продукция сначала прибывает на склад временного хранения, организованный в столичной особой экономической зоне, далее проходит фактический контроль Научно-инновационного поста Московской областной таможни, а затем попадает на территорию предприятия, в созданную им на своей площадке зону таможенного контроля.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 гектара. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 миллиардов рублей. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

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