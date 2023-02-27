Объявлен конкурс на строительство школы в Чегеме

В Кабардино-Балкарии к декабрю 2024 года построят школу на 800 мест в городе Чегем, сообщает RosTender.info.

Здание школы будет возведено по адресу улица Кардановых, 38. Выполнением инженерных изысканий, подготовкой проекта и строительными работами займется победитель конкурса.

Прием заявок на участие открыт до 14 марта, на подведение итогов выделят три дня. Государственный контракт заключат на 838,3 млн рублей.

Помимо учебных классов, актового зала и столовой, в школе предусмотрены два спортивных зала и футбольное поле. Учреждение появится в рамках государственной программы «Развитие образования».