На базе вездеходного шасси КАМАЗ-43118 изготовлена универсальная спецмашина с КМУ, предназначенная для эксплуатации в строительной, энергетической отраслях и в нефтегазовой сфере. Спецтехника разработана и произведена официальным партнером КАМАЗа – ОАО «РИАТ».

Сегодня в стране запускаются новые проекты по импортозамещению, что входит в число приоритетных направлений работы российских промышленных предприятий. Новые отечественные разработки становятся надежной альтернативой западным аналогам, продукция содействует укреплению технологического суверенитета страны и удовлетворению спроса. КАМАЗ и его дочерние предприятия активно работают в этом направлении. Кроме того, компания объединяет усилия с партнерами. Известный производитель спецтехники «РИАТ» первым в Татарстане приступил к выпуску кранов-манипуляторов. На базе шасси КАМАЗ изготовлен спецавтомобиль с КМУ.

Первый опытный образец спецтехники с КМУ «РИАТ – КРАН» прошел все заводские испытания и уже находится в эксплуатации на нефтяных месторождениях. Крано-манипуляторная установка модели РК1519Т установлена на вездеходном шасси КАМАЗ-43118. Этот надежный тандем позволил создать универсальную спецмашину, выполняющую свои основные функции не только в строительной, энергетической отраслях, но и в нефтегазовой сфере.