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На базе вездеходного шасси КАМАЗ-43118 изготовлена универсальная спецмашина с КМУ, предназначенная для эксплуатации в строительной, энергетической отраслях и в нефтегазовой сфере. Спецтехника разработана и произведена официальным партнером КАМАЗа – ОАО «РИАТ».
Сегодня в стране запускаются новые проекты по импортозамещению, что входит в число приоритетных направлений работы российских промышленных предприятий. Новые отечественные разработки становятся надежной альтернативой западным аналогам, продукция содействует укреплению технологического суверенитета страны и удовлетворению спроса. КАМАЗ и его дочерние предприятия активно работают в этом направлении. Кроме того, компания объединяет усилия с партнерами. Известный производитель спецтехники «РИАТ» первым в Татарстане приступил к выпуску кранов-манипуляторов. На базе шасси КАМАЗ изготовлен спецавтомобиль с КМУ.
Первый опытный образец спецтехники с КМУ «РИАТ – КРАН» прошел все заводские испытания и уже находится в эксплуатации на нефтяных месторождениях. Крано-манипуляторная установка модели РК1519Т установлена на вездеходном шасси КАМАЗ-43118. Этот надежный тандем позволил создать универсальную спецмашину, выполняющую свои основные функции не только в строительной, энергетической отраслях, но и в нефтегазовой сфере.
«Исходя из анализа рынка разработана конструкторская документация на самую востребованную рынком модель тросового крана-манипулятора, с грузовым моментом 15 тонн на метр. Конструкция КМУ «РИАТ – КРАН» обеспечивает опускание стрелы ниже горизонтальной линии на 15 градусов, что позволит, в перспективе, использовать его в составе с бурильным оборудованием и люлькой. Эти решения позволят российскому потребителю эксплуатировать автомобиль четыре-в-одном – в качестве транспортного средства на базе автомобиля, в качестве крана, автогидроподъемника и буровой установки», – рассказал руководитель проекта КМУ ОАО «РИАТ» Сергей Кравцов.
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