По улице Гаранькина в Оренбурге построят школу за 2,1 млрд

По улице Гаранькина в Оренбурге построят школу на 1755 мест, сообщает RosTender.info. Строительство завершится к ноябрю 2024 года.

Помимо учебных классов, в учреждении предусмотрены игровые, спальни, мастерские, рекреации, актовый, спортивный и читальный залы, а также столовая и медпункт. На территории школы для подвижных игр и отдыха детей.

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города проводит конкурс. Победитель выполнит проектно-изыскательские работы и возведет здание. По контракту ему выплатят 2,1 млрд рублей. Прием заявок на участие в отборе открыт до 13 марта, на подведение итогов выделят три дня.