 

Реконструкцию Магистральной улицы в Новом Уренгое оценили в 2,7 млрд

27 февраля 2023, 17:00 266 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральной, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на участке от кольцевой развязки до улицы 26 съезда КПСС. Мероприятия завершатся к февралю 2026 года.

Помимо реконструкции, проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, устройство водоотвода. Территорию озеленят, на дороге установят дорожные знаки, наружное освещение и светофоры.

Подрядчика определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта, на подведение итогов выделят два дня. Начальная цена муниципального контракта – 2,7 млрд рублей.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно