В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет реконструкция автомобильной дороги по улице Магистральной, сообщает RosTender.info.

Работы пройдут на участке от кольцевой развязки до улицы 26 съезда КПСС. Мероприятия завершатся к февралю 2026 года.

Помимо реконструкции, проектом предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций, устройство водоотвода. Территорию озеленят, на дороге установят дорожные знаки, наружное освещение и светофоры.

Подрядчика определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта, на подведение итогов выделят два дня. Начальная цена муниципального контракта – 2,7 млрд рублей.