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"Россети Северный Кавказ" обеспечат электроэнергией станцию для полива сельхозугодий в Александровском районе Ставрополья

27 февраля 2023, 16:45 281 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Энергетики «Россети Северный Кавказ» подключают к энергосетям компании современный объект мелиорации на Ставрополье – насосную станцию для капельного орошения земель в селе Калиновское Александровского района. Площадь орошаемых земель составит 1 350 га.

В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения специалисты филиала «Ставропольэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии 35 кВ.

«Энергообъект уже оснастили пунктом коммерческого учета и реклоузером с функциями релейной защиты и автоматики. Устройство автоматически отключит участок воздушной линии в случае возникновения технологического нарушения. В свою очередь, релейная защита предотвратит повреждение силового оборудования либо позволит минимизировать негативные последствия при нештатной ситуации», – рассказал директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

По окончании работ, которые завершатся в марте 2023 года, мощность энергопринимающих устройств насосной станции составит почти 710 кВт.

В 2022 году объектам мелиорации специалисты ставропольского филиала компании обеспечили почти 2 МВт мощности, в том числе 600 кВт насосной станции в Александровском районе края вблизи села Грушевcкое.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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