Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство технопарка «Амур» в городе Хабаровске. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.



Технопарк «Амур» станет якорным объектом межвузовского кампуса, создаваемого на базе Тихоокеанского госуниверситета и Хабаровского государственного университета экономики и права. В 2022 году заявка Хабаровского края победила в конкурсном отборе проектов студенческих кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета на условиях государственно-частного партнерства. По поручению Президента Владимира Путина до 2030 года в разных регионах России будет создано не менее 25 кампусов мирового уровня.



Планируется, что основными направлениями деятельности технопарка «Амур» в составе кампуса будут информационные технологии и разработка программного обеспечения, высокотехнологичное обрабатывающее производство и другие инновационные проекты.

В соответствии с проектной документацией, одобренной госэкспертизой Хабаровского края, объекты технопарка построят в границах улицы Воронежской в городе Хабаровске. Общая площадь составит 5,1 тыс. кв. м.*



Застройщик – ООО Технопарк «АМУР». Проектную документацию подготовило ООО «ДВПИ».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.