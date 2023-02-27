Региональные власти привлекут порядка 12,5 млрд рублей на создание инфраструктуры к "Дальневосточному кварталу" в Хабаровске. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Керим Сунгуров в Хабаровске в понедельник во время пресс-конференции, посвященной проведению форума "Молодой строитель Хабаровского края".

"По этому проекту мы планируем привлечь по "единой субсидии" по линии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 12,5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры этого земельного участка", - сказал Сунгуров.

Под "Дальневосточный квартал" в Хабаровске определен участок площадью 83 га, где находится ДОСААФ. По словам Сунгурова, территорию под будущую застройку увеличили еще на 45 га за счет прилегающих земель.

Реализация программы "Дальневосточный квартал" на Дальнем Востоке началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах региона и нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения новым жильем по справедливой цене. Благодаря этой программе к 2030 году для более чем 100 тыс. жителей Дальнего Востока дополнительно построят 2,5 млн кв. м жилья.

Строительство жилья в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2023 году введут 400 тыс. кв. м жилья, сообщала ранее пресс-служба Министерства строительства региона. В предыдущем году в крае ввели 374 тыс. кв. м, превысив плановый показатель в 314 кв. м, уточнил Сунгуров во время пресс-конференции. Он отметил, что на строительную отрасль значительное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции, геополитическая ситуация и санкционное давление со стороны недружественных стран. Строительным компаниям пришлось столкнуться с такими вызовами, как рост цен на материалы, разрыв логистических цепочек, в экстренном порядке корректировались проектные решения, шла переориентация на российских производителей.

"К концу 2025 года <...> поставлена задача ввода порядка 1 млн кв. м жилья. Скажу честно, задача предельно амбициозная. У нас на сегодня 68 застройщиков, которые активно строят жилье, сейчас в строительстве находится порядка 980 тыс. кв. м жилья", - сказал Сунгуров.

Он добавил, что для того, чтобы выйти на плановые показатели в региональной столице определено шесть перспективных площадок, на которых будет развернута активная стройка домов. Этим территориям необходима инженерная инфраструктура. "Мы с ДОМ.РФ. активно прорабатываем возможности инфраструктурного меню, чтобы в этом году обеспечить все шесть площадок инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой", - сказал Сунгуров.