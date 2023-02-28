Из-за аварии на оборудовании в смежных сетях обесточено часть потребителей АО «ЛОЭСК».

Техническим блоком компании принято решение направить и установить резервные источники питания для энергоснабжения социально-значимых объектов и части потребителей.

«Сейчас на месте развернуто 4 дизельно-генераторных установки суммарной мощностью 460 кВА от которых запитаны социальные объекты. Оперативный персонал АО «ЛОЭСК» готов к восстановлению нормальной схемы электроснабжения, после устранения неполадок в смежных сетях», - рассказал Первый заместитель Генерального директора - Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев.