На стройплощадке выполнена прокладка кабеля к трансформаторной подстанции.

Городской застройщик АО «Мосотделстрой № 1» подписал с ПАО «Россети Московский регион» дополнительное соглашение к договору о подключении проблемного ЖК «Марушкино» к системе электроснабжения. Объект расположен по адресу: поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дома 1, 2, 3, 4 (НАО). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Ранее работы по прокладке внутриплощадочных сетей электроснабжения планировалось проводить собственными силами городского застройщика, теперь допсоглашение позволяет вести эти работы силами ПАО "Россети Московский регион". Это существенно ускорит процесс выполнение работ по монтажу электросетей на объекте», – пояснила Анастасия Пятова.

Руководитель Москомстройинвеста отметила, что на стройплощадке выполнена прокладка кабеля напряжения 10 кВ к трансформаторной подстанции (ТП). На корпусах 2, 3 и 4 осуществляются работы по демонтажу кладки наружных стен, на корпусе 1 производится кладка наружных стен. Также на корпусе 1 строители приступили к работам по монтажу вентиляционной системы. По мере проведения демонтажных работ, с территории строительной площадки производится вывоз строительного мусора.

Жилой комплекс состоит из четырех многосекционных отдельно стоящих домов. Прежний застройщик ООО «Комземстрой» не смог реализовать проект. Компания ликвидирована. Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами АО «Мосотделстрой № 1» за счет средств, выделенных из городского бюджета. Разрешение на строительство объекта городской застройщик получил в апреле 2021 года, что позволило возобновить строительство домов.

Напомним, что в феврале 2023 года для завершения строительства проблемного ЖК были выделены дополнительные средства в размере в размере 940 млн рублей.