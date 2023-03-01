Первый в этом году номер открывается «Актуальным интервью» с советским и российским учёным, экспертом в области тарифного регулирования и регулирования энергетических рынков, д.т.н., д.э.н., профессором, научным консультантом журнала «Вести в электроэнергетике», юбиляром, отметившим 22 февраля своё 85-летие, Измаилом Хузмиевым. В беседе, опубликованной под заголовком «Энергетика – это про жизнь», поднимаются ключевые проблемы современной электроэнергетики, говорится о необходимости рационального использования исторического опыта развития отрасли и отраслевой науки, предлагаются конкретные шаги по повышению эффективности оптового и региональных рынков, ликвидации перекрёстного субсидирования, оптимизации тарифного регулирования.

Минувший год для мировой атомной энергетики стал годом возвращения утраченных позиций и стремительного расширения перспектив в будущем топливно-энергетическом балансе. Текущий год для развития мирного атома тоже ожидается весьма благоприятным. О будущем атомной отрасли, а также о месте России на мировом рынке атомной индустрии – в публикации «Атомная энергия XXI века: доступность, экологичность, надёжность» под рубрикой «От первого лица».

В первой половине 2023 года законодательное оформление должен получить механизм управления спросом в электроэнергетике. Какие в связи с этим изменения ожидаются на рынке электроэнергии, как данный механизм повлияет на платёжную дисциплину, что показывают мировой опыт Demand Response и пилотные проекты в России – в материале «Управление спросом – узаконить!» под рубрикой «В Госдуме РФ».

Под рубрикой «В Совете Федерации» представлен отчёт с круглого стола комитета СФ по экономической политике, посвящённого анализу законодательных изменений в области технологического присоединения. В публикации «Техприсоединение: год спустя» сообщается о том, как привыкают к законодательным новшествам энергокомпании и региональные потребители энергии, какие нормативно-правовые моменты ещё требуют доработки.

Адаптация бизнеса к новым экономическим условиям, сложившимся после введения беспрецедентных антироссийских санкций и массового ухода крупных электротехнических компаний с российского рынка, продолжает оставаться одной из главных тем внутренней экономической повестки. Как в новых реалиях выстраивают работу конкретные российские компании – в корреспонденции «Время быстрых решений» под рубрикой «Бизнес и рынок».

В феврале с.г. в Сочи состоялась III отраслевая конференция «CIM в России и мире». Под одноимённым названием в рубрике «Цифровая трансформация» публикуется статья с изложением ключевых позиций и выводов конференции.

Авторская статья «Электроотопление — локальная ниша или глобальная перспектива в условиях энергоперехода?», опубликованная в рубрике «Теплоснабжение», поднимает вопрос целесообразности использования систем электроотопления, которые за счёт взаимодействия систем электроснабжения и теплоснабжения позволяют получать синергетический эффект и значительно повышать эффективность не только в экономических показателях, но и решать экологические проблемы.

В 2025 году должен заработать Общий электроэнергетический рынок (ОЭР) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О деталях формирования ОЭР – в интервью с директором департамента энергетики Евразийской экономической комиссии ЕАЭС Вадимом Закревским «ОЭР ЕАЭС: проигравших не будет» под рубрикой «Рынок электроэнергии».

В рубрике «Энергосистемы СНГ» представлены три публикации: научные статьи «Опыт определения допустимых режимов энергосистем СНГ», «К проекту сооружения нового глубоко «оцифрованного» ОРУ 110/220 кВ при Армянской АЭС» и тематическое сообщение «Центрально-Азиатское кольцо: от советских времён до наших дней».

Источником энергии могут быть как топливные, так и нетопливные ресурсы. Нетопливные ресурсы есть везде, и с их помощью на основе новых дешёвых и надёжных технологий можно решить проблемы энергообеспечения энергодефицитных домовладений, городов и районов. Подробнее – в статье «Тенденции развития энергетики в переходный период ХХI века» под рубрикой «Технологии».

1 февраля 2023 года свой 90-летний юбилей отметил президент ОАО «ВТИ», член-корреспондент РАН, главный редактор старейшего отраслевого журнала «Энергетик» Гурген Ольховский. Подробнее – в рубрике «Поздравляем»!