В Юго-Восточном микрорайоне Тулы построят школу на 1100 мест в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщает RosTender.info.

Учреждение откроется в жилом комплексе «Юго-Восточный». Помимо учебных кабинетов, в школе предусмотрены кружковые помещения, игровые-спальни для первых классов, лаборантские, библиотека с читальным залом, а также актовый и гимнастический зал.

Объявлен конкурс, победитель которого займется выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, а также строительством четырехэтажного здания. Прием заявок на участие открыт до 16 марта, итоги будут подведены спустя пять дней.

С победителем заключат муниципальный контракт на 1,7 млрд рублей. На эти деньги школа будет построена к концу ноября 2024 года.