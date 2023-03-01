Компания «Алтайкабель» запускает оборудование для производства гибкого кабеля, которое доставили в Поспелиху из Китая. По словам директора предприятия, данный проект позволит предприятию существенно выделяться на фоне конкурентов.

Основой для гибкого кабеля станет проволока диаметром 0,15 мм, что тоньше человеческого волоса.

«Проволока принимается на специальные катушки, которые заряжаются в станы и приходят в специальную машину, где образовывается единая нитка. Это называется пучковая скрутка. Количество жил определяет класс гибкости. Чем он выше, тем кабель дороже», — объяснил директор предприятия Алексей Плешков.

Гибкий кабель используют во многих сферах, в основном в нестационарных машинах, например, в переносных пультах управления.

Чем еще примечательно предприятие

В 2021—2022 годах «Алтайкабель» освоил новое производство продукции из меди, при этом сохранив свою алюминиевую линию.

«Медный кабель он достаточно дорогой, и сейчас есть композиционные материалы, которые позволяют удешевить продукцию. По качеству и проводимости она выходит как медная», — объяснил altapress.ru глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

По словам главы района, производитель не только выпускает кабель, но и занимается его бронированием. Один из последних крупных заказов бронированного кабеля предприятие отгрузило в Крым.

По итогам 2022 года «Алтайкабель» произвел продукции более чем на 1 млрд рублей, увеличив этот показатель за несколько лет более чем в два раза. Инвестирование в новое производство завод производит только за счет собственных средств, без привлечения кредитных ресурсов.

Анна Недобиткова