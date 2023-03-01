Где заказать алюминиевый профиль нестандартных размеров?

Алюминиевый профиль активно применяется в строительстве с 20 годов XIX века. Легкий и прочный материал, укрепленный анодированием, используют для основы комнатных конструкций, в мебельной отрасли для производства кромки шкафов и дверей, для стеллажей, окон, подвеса и крепежа, и многого другого.

Ижевская компания «25 микрон» реализует продукцию собственного изготовления:

Системы алюминиевых профилей;

Алюминиевый лист.

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Производство алюминиевых профилей по чертежам заказчика, а не только стандартные решения – вот что выгодно отличает компанию на рынке. Рабочий процесс самостоятельно исполняется на заводе компании, поэтому посредников и наценок нет. Это выгодным образом сказывается на цене готового изделия. Мастера «25 микрон» разработают чертеж, изготовят профиль, анодируют изделие, покрасят и распилят по указанному в ТЗ размеру. Минимальная масса заказа составляет 300 кг, а при заявке на изготовление свыше 5000 кг на 5-дюймовый пресс завод предприятие дарит матрицу в подарок. Цены на профиль без покрытия зависят от курса доллара и алюминиевых цен на Лондонской бирже.

Анодирование – процесс создания защитной пленки, делается на заводе «25 микрон» по конфигурации изделия, цвета покрытия и толщины покрытия. В палитре присутствует 11 цветов, а размеры пленки варьируются от 5 до 45 микрон. Анодированный алюминий принадлежит к группе негорючих материалов – НГ, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности.

Алюминиевый профиль широко применяется из-за преимущественных параметров:

Прочность – материал способен выдерживать повышенные нагрузки;

Малый вес – легкость позволяет создавать крупные конструкции, легко транспортируемые;

Долгий срок службы – металл сохраняет свойства в течение 80 лет;

Негорючесть – алюминий не подвержен горению;

Универсальность – металл легко комбинируется с пластиком, стеклом, деревом;

Экологичность – отсутствие вредных выделений и испарений позволяет использовать профили из алюминия в лечебных и детских учреждениях.

Производство алюминиевых профилей от предприятия «25 микрон» отмечено международным знаком качества QUALANOD, который присваивается качественному анодированному алюминию, рассчитанному на долгий срок службы под открытым небом в неподвижных условиях. В 2019 году завод запустил технологичную линию анодирования деталей, в том числе для оборонной и космической промышленности. Мощности компании позволяют анодировать 130 000 квадратных метров алюминия ежемесячно.