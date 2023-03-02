По улице Халтурина в Ижевске построят школу на 600 мест

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2 марта 2023, 13:30 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

По улице Халтурина в Ижевске к концу 2024 года построят новую основную общеобразовательную школу на 600 мест, сообщает RosTender.info.

Помимо учебных кабинетов, в учреждении предусмотрены два спортзала, актовый зал на 400 мест, физкультурно-спортивный блок и ресурсный центр. На территории построят гараж для школьного автобуса и отапливаемую теплицу с учебным помещением.

Подрядчика определят по итогам тендера. Заявки на участие принимают до 17 марта, на подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат контракт на 818,7 млн рублей. За эти деньги ему предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и возвести здание, а также поставить необходимое оборудование.

Учреждение построят в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».

 

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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