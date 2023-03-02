27-28 февраля 2023 года при поддержке и участии Ростехнадзора, Минэнерго России Корпоративный энергетический университет (НП "КОНЦ ЕЭС") состоялся семинар-конференция на тему: «Управление надежностью и устойчивостью Единой энергетической системы в условиях физических угроз, техногенных аварий, экстремальных природных явлений. Основные меры предотвращения каскадных аварий».
Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в мероприятии.
Участие в семинаре-конференции принимали представители Минэнерго России, Минстроя России, МЧС России, Ростехнадзора, ФГБУ «САЦ Минэнерго России», АО «Техническая инспекция ЕЭС», энергетических компаний.
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