 

"Сарансккабель-Оптика" приглашает на Международную выставку Cabex-2023

2 марта 2023, 15:15 307 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
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Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства CABEX 2023 в период с 14 по 16 марта 2023 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Павильон №1, Стенд №А515.

Время работы выставки:
14 – 15 марта: с 10:00 до 18:00
16 марта: с 10:00 до 16:00

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ПРОМОКОД: saranskkabel23

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Метки: CABEX-2023, САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
7.04

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