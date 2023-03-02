Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель-Оптика» на международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства CABEX 2023 в период с 14 по 16 марта 2023 г.

Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Павильон №1, Стенд №А515.

Время работы выставки:

14 – 15 марта: с 10:00 до 18:00

16 марта: с 10:00 до 16:00

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ПРОМОКОД: saranskkabel23