Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири модернизировал устройства релейной защиты на подстанциях 220 кВ «Селендума» и «Районная» в Бурятии. Взамен микроэлектронных устройств РЗА установлены три шкафа цифровых защит российского производства. Это повысило надежность электроснабжения южных и центральных районов республики, включая г. Улан-Удэ с населением 437 тыс. человек, а также транзита электроэнергии в Монголию.

На подстанции 220 кВ «Селендума» смонтировали два релейных шкафа, предназначенных для защиты от коротких замыканий двух автотрансформаторов общей мощностью 126 МВА. На подстанции 220 кВ «Районная» установили новые защиты для линии электропередачи 220 кВ «Районная - Северная», обеспечивающей связь двух самых мощных центров питания Бурятии. К преимуществам цифровых устройств РЗА относятся встроенные функции непрерывного контроля и самодиагностики, обеспечивающие высокую надежность защит.

Также в рамках обновления релейной защиты на обеих подстанциях выполнена модернизация систем сбора и передачи информации, необходимой для оперативного управления объектами.

Подстанция 220 кВ «Районная» (544,2 МВА) – самый мощный центр питания в Республике Бурятии. Объект питает г. Улан-Удэ с близлежащими районами. Расположенная в Селенгинском районе Бурятии подстанция 220 кВ «Селендума» (138,6 МВА) обеспечивает электроэнергией юг Бурятии, а также центральные районы соседней Монголии.