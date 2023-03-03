Администрация Красноярска и Красноярский край подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста регионы Красноярск». Теперь она будет развивать в городе электротранспорт.

В администрации сообщили, что когда проект будет реализован, в Красноярске полностью обновятся трамвайный парк и инфраструктура. Соглашение подразумевает реконструкцию 16 км трамвайных путей, строительство 30-километровой ветки в Солнечный, реконструкцию депо, пяти тяговых подстанций и строительство четырех новых, а также закупку 50 новых двухсекционных низкопольных трамваев.



Финансирование составит более 23 млрд рублей. ДЕЛА писали, что красноярские трамваи передадут москвичам на 20 лет.



Всю работу планируется проделать в три этапа. Первый стартует в этом году, это будет поставка подвижного состава. По словам генерального директора компании «Мовиста регионы», новые трамваи поедут по Красноярску в конце года.



Кроме этого, реконструированы будут существующая линия по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». А вот линии вдоль ул. 60 лет Октября, Щорса и Мичурина помечены как не участвующие в проекте.



На схеме видно, как пройдет новая линия с правого берега до Солнечного. Рельсы должны появиться на Октябрьском мосту, пройти по ул. Авиаторов, Северному шоссе до самого Солнечного. В будущем трамвайную сеть хотят связать с метро.

С инициативой о подписании концессии выступила сама «Мовиста». Соглашение подразумевает, что инвестор возьмет на себя строительство или реконструкцию объекта, а взамен получит возможность эксплуатировать его на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.