АК «Железные дороги Якутии» и Китайская ассоциация CODA подписали меморандум о сотрудничестве

Представители Якутии посетили Китайскую Народную Республику, где обсудили реализацию проекта международного мультимодального транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) – Джалинда – Сковородино – Нижний Бестях — Магадан.

Были проведены совещания с китайскими партнерами в Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян в Харбине, у руководства района Большой Хинган и Народного правительства г. Мохэ, в акционерной компании «Китайская железнодорожная проектная группа» China Railway Design Group Co., China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), а также в Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом в Пекине.

В рамках делового визита между АК «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через реку Амур в пределах своей компетенции.

Представители Якутии изучили также возможности Китая по развитию приграничной с Россией транспортной инфраструктуры и ознакомились с транспортно-логистическими схемами КНР.

«Участники с китайской стороны имеют потенциальный интерес к созданию международного транспортного коридора и подтвердили высокую заинтересованность в перевозках по планируемому транспортному коридору грузов с территории Республики Саха (Якутия), в частности, угля, СПГ, леса, железной руды. Они выразили готовность развивать свою транспортную инфраструктуру на приграничной с Россией территории. По итогам рабочих встреч будет подписан ряд протоколов, направленных на координацию совместных действий по реализации проекта нового международного транспортного коридора», — подвел итоги рабочей поездки заместитель генерального директора по стратегическому развитию АК «Железные дороги Якутии» Алексей Местников.

Стороны договорились о продолжении деловых контактов. Следующая рабочая встреча с участием специалистов запланирована в марте текущего года.