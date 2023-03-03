 

На строительство инфраструктуры Свияжского логоцентра направят почти полмиллиарда рублей

3 марта 2023, 14:00 247 Время чтения ≈ < минуты
Источник: tatar-inform.ru

На строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра из бюджетов Татарстана и России направят 480 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, на объекте появятся газопровод среднего и высокого давления, хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, сети электроснабжения и наружного электроосвещения, а также внутриплощадочные дороги.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 13 марта этого года. Работы должны быть выполнены не позднее начала декабря 2023 года.

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Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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