На строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра из бюджетов Татарстана и России направят 480 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, на объекте появятся газопровод среднего и высокого давления, хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, сети электроснабжения и наружного электроосвещения, а также внутриплощадочные дороги.
Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 13 марта этого года. Работы должны быть выполнены не позднее начала декабря 2023 года.
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