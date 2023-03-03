 

Группа "Синара" может инвестировать в развитие электротранспорта Воронежа около 8 млрд рублей

3 марта 2023, 15:30 189 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Мэрия Воронежа планирует привлечь к развитию электротранспорта облцентра группу «Синара» — с ней планируется заключить «соглашение о проработке возможности концессии», сообщает издание De facto со ссылкой на мэра Воронежа Вадима Кстенина. Сумма инвестиций в проект может составить около 8 млрд руб. Планируется, в частности, что инвестор может заменить электросетевое оборудование и построить подстанции.

«“Синара” гарантирует федеральную поддержку, это крупный концессионер, который имеет опыт реализации подобных проектов. При этом “Воронежпассажиртранс” останется главным перевозчиком»,— подчеркнул Вадим Кстенин.

Речь о модернизации электротранспорта облцентра ведется не первый год. Полный цикл реализации проекта метробуса в прошлом году оценивался в 27 млрд руб.

«Синара» — крупная диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Среди приоритетных направлений — машиностроение, девелопмент, финансы, инвестиции, сельское хозяйство, туризм. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Холдинг известен и концессионными инициативами в сфере транспорта. Так, например, «Синара» занимается модернизацией трамвайной сети Краснодара, а также был одним из претендентов на концессию электротранспортной системы Липецка.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт Строительство 

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