Amur Minerals закрыла сделку по продаже никелево-полиметаллического месторождения Кун-Манье в Амурской области компании Bering Metals LLC (принадлежит структурам Владислава Свиблова) за $35 млн. Об этом говорится в сообщении Amur Minerals.

"Покупатель перечислил компании общую сумму вознаграждения за продажу в размере $35 млн и получение средств ожидается в ближайшее время. Мы проинформируем акционеров, как только компания получит соответствующее уведомление", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Amur Minerals намерена выплатить акционерам специальные дивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.

В августе 2022 года акционеры Amur Minerals на собрании одобрили продажу Кун-Манье Bering Metals LLC. Сообщалось, что цена продажи представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании на 3 августа 2022 года (£13,2 млн) и 44% к текущей балансовой стоимости Кун-Манье в размере $24,3 млн по состоянию на 31 декабря 2021 года в последнем годовом отчете Amur Minerals.