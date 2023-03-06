Бразилия может разместить до 338 ГВт солнечных электростанций

Природно-климатические и инфраструктурные условия Бразилии позволяют разместить на территории страны чуть менее 338 гигаватт (ГВт) солнечных электростанций (СЭС). Такой вывод сделали ученые из Немецкого аэрокосмического центра, Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Университета Сан-Франсиско-де-Кито (Эквадор), которые рассчитали потенциал использования СЭС для каждого бразильского штата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые при реализации проекта использовали данные об энергетической инфраструктуре Бразилии, которые собираются Бразильским агентством по регулированию электроэнергетики, а также Управлением энергетических исследований (EPE). Опираясь на сведения о мощности солнечного излучения в Бразилии в 2019 г., исследователи рассчитали потенциал ввода СЭС для каждого штата с помощью модели анализа энергетических данных (EnDAT), разработанной Немецким аэрокосмическим центром. Модель учитывает территории, где невозможно разместить СЭС, а также площадь крыш, фасадов и открытых пространств, пригодных для монтажа панелей.

Согласно результатам исследования, в 27 штатах Бразилии можно разместить до 337,8 ГВт СЭС, что эквивалентно 40% мощности солнечных электростанций, действовавших по всему миру в конце 2021 г. (849,5 ГВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии). Наибольшим потенциалом обладают «восточные» штаты Баия и Минас-Жерайс, а также штат Мату-Гросу в центральной части страны, на которые в общей сложности приходится более трети максимально возможной мощности бразильских СЭС (125,5 ГВт из 337,8 ГВт).

По оценке ассоциации "Глобальная энергия", доля СЭС в структуре выработки электроэнергии в Бразилии в 2021 г. составляла 2,5%. К началу 2023 г. в стране действовало 5,4 ГВт СЭС, при этом еще 7,4 ГВт находилось на стадии строительства.