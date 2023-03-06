Бразилия может разместить до 338 ГВт солнечных электростанций

Природно-климатические и инфраструктурные условия Бразилии позволяют разместить на территории страны чуть менее 338 гигаватт (ГВт) солнечных электростанций (СЭС). Такой вывод сделали ученые из Немецкого аэрокосмического центра, Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Университета Сан-Франсиско-де-Кито (Эквадор), которые рассчитали потенциал использования СЭС для каждого бразильского штата. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Ученые при реализации проекта использовали данные об энергетической инфраструктуре Бразилии, которые собираются Бразильским агентством по регулированию электроэнергетики, а также Управлением энергетических исследований (EPE). Опираясь на сведения о мощности солнечного излучения в Бразилии в 2019 г., исследователи рассчитали потенциал ввода СЭС для каждого штата с помощью модели анализа энергетических данных (EnDAT), разработанной Немецким аэрокосмическим центром. Модель учитывает территории, где невозможно разместить СЭС, а также площадь крыш, фасадов и открытых пространств, пригодных для монтажа панелей.
Согласно результатам исследования, в 27 штатах Бразилии можно разместить до 337,8 ГВт СЭС, что эквивалентно 40% мощности солнечных электростанций, действовавших по всему миру в конце 2021 г. (849,5 ГВт, согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии). Наибольшим потенциалом обладают «восточные» штаты Баия и Минас-Жерайс, а также штат Мату-Гросу в центральной части страны, на которые в общей сложности приходится более трети максимально возможной мощности бразильских СЭС (125,5 ГВт из 337,8 ГВт).
По оценке ассоциации "Глобальная энергия", доля СЭС в структуре выработки электроэнергии в Бразилии в 2021 г. составляла 2,5%. К началу 2023 г. в стране действовало 5,4 ГВт СЭС, при этом еще 7,4 ГВт находилось на стадии строительства.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter