На реконструкцию аэропорта Толмачёво выделят еще 4,9 млрд

В Новосибирске до конца года объявят тендер на новый этап реконструкции аэропортового комплекса «Толмачево», сообщает RosTender.info.

Соответствующая планируемая закупка была опубликовала 7 марта. Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры заключит контракт с победителем на 4,9 млрд рублей.

С сентября 2020 года велось строительство нового терминала Толмачево, его откроют к концу марта. Стоимость объекта составила около 20 миллиардов рублей. Работы вела турецкая компания «Ант Япы», которая также занималась возведением терминала Т-2 аэропорта Домодедово.