ВЭБ.РФ выставил на открытый аукцион право на заключение договора купли-продажи до 100% доли в уставном капитале ООО "ВТК-инвест" (ключевой актив - газотурбинная тепловая электростанция "Коломенское" в Москве). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Актив реализуется впервые, ВЭБ.РФ рассчитывает на интерес профильных инвесторов, сохранение профиля и коллектива предприятия", - рассказали в ВЭБ.РФ.

Открытые торги назначены на электронной торговой площадке "Сбер А". Начальная цена продажи доли в уставном капитале ООО "ВТК-инвест" - 1,7 млрд рублей (НДС не облагается), долгов у компании нет. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе - 7 апреля 2023 года.

ГТЭС "Коломенское" расположена по адресу: Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 5А. Станция введена в эксплуатацию в мае 2009 года. ГТЭС оборудована современными газотурбинными установками и водогрейными котлами, вырабатывает тепло и электроэнергию (установленная электрическая мощность (3х45,3) - 136 МВт, тепловая (3х57) - 171 Гкал/ч), обеспечивает теплоснабжение нескольких муниципальных районов Москвы: Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно.