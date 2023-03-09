Как идет создание кабельного каталога АЭК?
7 марта кабельный завод «Цветлит» принял участие в выставке «День поставщика строительной отрасли Республики Мордовия», которая проходила на площадке АУ «Технопарк-Мордовия». Организатором мероприятия стало Министерство промышленности, науки и новых технологий.
В рамках выставки состоялось совещание представителей органов власти совместно с промышленными и строительными организациями Мордовии. В центре внимания обсуждался вопрос кооперации между производителями строительной продукции, застройщиками, подрядчиками и проектными организациями.
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