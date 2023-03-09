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  • Kабельный завод "Цветлит" принял участие в выставке "День поставщика строительной отрасли Республики Мордовия"

Kабельный завод "Цветлит" принял участие в выставке "День поставщика строительной отрасли Республики Мордовия"

9 марта 2023, 16:30 541 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: zvetlit.ru

Фото: zvetlit.ru

7 марта кабельный завод «Цветлит» принял участие в выставке «День поставщика строительной отрасли Республики Мордовия», которая проходила на площадке АУ «Технопарк-Мордовия». Организатором мероприятия стало Министерство промышленности, науки и новых технологий.

В рамках выставки состоялось совещание представителей органов власти совместно с промышленными и строительными организациями Мордовии. В центре внимания обсуждался вопрос кооперации между производителями строительной продукции, застройщиками, подрядчиками и проектными организациями. 

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Метки: ЦВЕТЛИТ, МОРДОВИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
9.01

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