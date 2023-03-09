На кабельном заводе «Спецкабель» стартовал первый этап национального проекта «Производительность труда». Он включает в себя формирование команды проекта и рабочей группы, выбор пилотного потока создания цепочки процессов производства готовой продукции из сырья, а также обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

В первую очередь, на предприятии будут созданы эталонные участки, внедрены проектное управление и культура непрерывного совершенствования. На пилотном потоке производства кабелей КИПЭВ – одной из наиболее востребованных марок изделий «Спецкабеля» – будут отслеживаться эффективность и продуктивность основных производственных процессов.

Далее предприятие самостоятельно растиражирует подходы по повышению производительности труда во все производственные, «офисные» и обеспечивающие процессы. В мероприятиях примут участие все группы сотрудников, что обеспечит для них условия комфортной и безопасной работы, роста и развития.

«Нам предстоит непростая, но интересная работа. Через три года мы планируем внедрить принципы бережливого производства на 80 % процессов предприятия. Это улучшит условия труда вовлеченных работников, поможет нам снизить затраты и потери, повысить производительность труда и объемы производства продукции без потери качества и повышения нагрузки на сотрудников. С учетом роста предприятия в последние годы и взятого страной курса на импортозамещение это очень актуально для нас», – сообщил коммерческий директор завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Национальный проект «Производительность труда» организован Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда под патронажем Министерства экономического развития Российской Федерации и направлен на улучшение условий и увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей.