В ингушском селе Южное построят школу на 320 мест

В Малгобекском районе Ингушетии построят школу на 320 мест в селе Южное, сообщает RosTender.info.

Школа будет работать в одну смену, наполняемость класса – 24 человека. Помимо учебных и административных помещений, в учреждении предусмотрен медкабинет, актовый зал, спортзал, библиотека, столовая и медпункт, а также спальни-игровые и мастерские. В школе будут работать психолог и стоматолог.

Подрядную организацию определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 15 марта, начальная цена контракта – 324,2 млн рублей. На подведение итогов выделят два дня.